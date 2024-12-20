ВС РФ ударили по пункту управления СБУ в ответ на обстрел Ростовской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 89 0

В числе целей также оказалось киевское конструкторское бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов.

ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области

Фото: © РИА Новости

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ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине в ответ на атаку националистов на Ростовскую область. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot», — говорится в сообщении.

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

До этого, 18 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Они применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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