Время исполнять мечты: Мантуров принял участие в акции «Елка желаний»

Вице-премьер снял с елки несколько открыток с пожеланиями детей и пообещал их исполнить.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Он снял с нарядной ели открытки с пожеланиями детей, которые пообещал исполнить в честь наступающего праздника.

Так, Мантурову попалось письмо 12-летней Миланы, которая мечтает встретиться с певцом Егором Кридом за кулисами его концерта, а также девятилетнего Руслана, желающего пообщаться с пианистом Денисом Мацуевым.

«Я очень хорошо знаком с тезкой. Обязательно попрошу Дениса об этой возможности», — сказал вице-премьер.

Другие юные мечтатели выразили желание отправиться на экскурсию на российские заводы. Так, семилетний Даниил желает побывать на производстве промышленной техники, 11-летний Павел мечтает посетить вагоностроительное предприятие, а 17-летний Максим жаждет отправиться на завод по выпуску автомобилей. Денис Мантуров пообещал исполнить и эти желания.

Мантуров также снял с елки открытку с желанием Ратмира, который хочет попробовать себя в роли авиаинженера.

«Это очень хорошее желание, будем всячески способствовать», — сказал он.

Кроме того, Мантуров пообещал исполнить мечту семилетнего Дмитрия — мальчик хочет пройти детский курс по вождению мотоцикла.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится перед Новым годом в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей. Среди них и ребята, которые живут на новых территориях России.

В акции участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту ребенка хотели бы исполнить вы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Матвиенко открыла в Совфеде ежегодную акцию «Елка желаний».