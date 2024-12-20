Белоусов передал Звезду Героя родным погибшего генерал-лейтенанта Кириллова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Похороны начальника российских войск РХБЗ ВС РФ прошли в Москве.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов передал Золотую Звезду Героя России вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Высшей государственной награды он удостоился посмертно за героизм, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Церемония прощания с офицером прошла на Федеральном военном мемориальном комплексе «Пантеон защитников Отечества». Проститься с Игорем Кирилловым пришли представители руководства Минобороны, федеральных органов исполнительной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса, военнослужащие и ветераны войск РХБЗ.

«Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ. Государство оценило его работу по заслугам, удостоив высочайшего звания Герой Труда», — подчеркнул Белоусов в обращении к родным генерала.

Министр добавил, что Кириллов был не только высокопоставленным офицером российской армии, но и крупным ученым, занимавшимся в том числе вопросами создания вакцины от коронавируса.

Также глава Минобороны РФ передал орден Мужества вдове помощника Кириллова — подполковника Ильи Поликарпова, который погиб вместе со своим командиром во время теракта.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом дома, где жил генерал-лейтенант.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По информации ФСБ, он действовал по заданию украинских кураторов, которые обещали ему за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и возможность перебраться в одну из стран Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Кириллова терактом и напомнил, что киевский режим неоднократно совершал преступления против россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что генерал Кириллов был настоящей костью в горле для русофобов на Западе, поскольку всегда говорил неудобную для них правду.

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