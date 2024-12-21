Наезд на гостей ярмарки в Мегдебурге мог совершить гражданин Саудовской Аравии
По предварительной информации 50-летний врач не причастен к террористам ислама.
Фото: www.globallookpress.com/Heiko Rebsch
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Предположительно, наезд на рождественскую ярмарку в городе Магдебург совершил 50-летний врач из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Welt.
«Согласно сообщению, подозреваемый является врачом, который живет в Германии с 2006 года и работает в Бернбурге, к югу от Магдебурга», — говорится в материале издания.
Подозреваемый не был замечен в связи с террористами ислама, однако в тексте уточняется, что он был преступником одиночкой.
Мужчина на арендованной машине въехал на рождественскую ярмарку в Магдебурге. По последним данным, погибли два человека и около 80 получили травмы разной степени тяжести. Полиция не исключает, что в машине могло также находиться взрывное устройство.
Автомобиль, на котором преступник въехал в толпу «по крайней мере в 400 метрах через рождественскую ярмарку», все еще находился на месте, сообщил вечером представитель полиции. Говорят, что это BMW.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Власти страны заявили о теракте.
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