«Как здорово жить»: мать Савицкой рассказала о последнем сообщении от дочери перед ДТП

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 41 0

Мать Савицкой рассказала о последних сообщениях дочери перед смертью

«Здорово жить»: мать Савицкой рассказала о последнем сообщении дочери перед ДТП

Фото: Piovanotto Marco/ABACA/ТАСС

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Они должны были провести Новый год вместе в Лондоне.

Мать погибшей во Франции модели Светланы Савицкой рассказала о последней переписке с дочерью. Сообщает издание Starhit.ru. За несколько минут до ДТП девушка сообщала о счастливой жизни и планах на новогодние праздники.

«Последняя смска от нее: «Ой, мама, как здорово, как классно. Еще два дня здесь, в Париже, купаюсь и потом прилетаю к тебе. Будем с тобой сидеть в Лондоне». За две минуты до трагедии она сказала: «Мам, как здорово, какое счастье, будем жить!» — сообщила женщина.

Также мать погибшей модели сообщила, что все финансовые вопросы о перевозке тела дочери в Россию оплатит Франция, так как инцидент приобрел международную огласку. Прощание со Светланой Савицкой запланировано на Троекуровсоком кладбище 23 декабря.

Савицкая погибла под колесами автомобиля, за рулем которого находился 20-летний пожарный. ДТП произошло в момент, когда мужчина совершил маневр, чтобы избежать столкновения с другим авто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о погибшей в Париже российской модели Савицкой.

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