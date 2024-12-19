Сбил пожарный: что известно о погибшей в Париже российской модели Савицкой

Жизнь девушки оборвалась внезапно.

В Париже под колесами автомобиля трагически погибла модель, телеведущая и певица Светлана Савицкая. Два автомобиля ехали навстречу друг другу, один резко свернул и наехал на пешехода, которым и оказалась россиянка. Ей было всего 34 года. Издание URA.RU вспомнило самые яркие моменты из ее биографии.

Савицкая не сразу начала свою карьеру в мире высокой моды — перед тем, как прийти в модельный бизнес, она получила специальность продюсера в престижном вузе, а после поступила на юридический факультет.

С детства Светлана жила на две страны, так как еще после первого класса родители стали каждое лето отправлять девочку на каникулы в Лондон, где позже она получила еще два высших образования в магистратуре. До этого она успела поучиться и в США, а именно в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

За годы работы в модельном бизнесе Савицкая успела поработать с ведущими мировыми изданиями о моде, а позже и начать карьеру телеведущей и даже тележурналистки. Она появлялась в эфире самых популярных отечественных развлекательных телеканалов и даже стала участницей престижного конкурса «Мисс Москва».

В 2021 году она решила вернуться к своим музыкальным истокам и выпустила дебютную песню Juicy Fruit. Впоследствии она работала с популярным российским рэпером Владом Валовым, известным под псевдонимом Шеff. Ее последний трек, получивший название «Супермен», вышел совсем недавно — в сентябре 2024 года.

Как рассказала мама погибшей, виновником ДТП был 20-летний пожарный за рулем Audi.

«По бизнесу (в Париже. — Прим. ред.) была встреча. Она просто прошлась промять ноги после переговоров, хотела побыть в одиночестве. Он (виновник происшествия. — Прим. ред.) по профессии пожарный. Ему 20 лет, на Audi. Его авто оказалось на встречке и еще дальше. 90 градусов, поворот резкий. Вынесло на повороте», — рассказала мама девушки Газете.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Анна Седокова еще неделю пробудет в больнице после самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы.