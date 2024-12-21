Десант на линии огня: лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Опубликовано видео подготовки российских десантников перед отправкой в зону СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы проходят боевую подготовку на полигонах под руководством опытных военных.

На полигоне в приграничном районе Курской области проходит боевая подготовка десантников. Руководит учениями Герой России, заместитель командира гвардейского парашютно-десантного полка. Его позывной — «Осень». Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

Командир принимает участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Боевые действия начал в должности командира отдельного разведывательного батальона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Он принимал участие в боевых действиях на Киевском, Харьковском, Артемовском и Северском направлениях, за что награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу».

В марте 2023 года под личным командованием офицера были захвачены и доставлены в расположение соединения три БМП боевиков ВСУ.

С мая по июнь 2023 года, в ходе боев за долговременные огневые точки (ДОТ), заместитель командира гвардейского парашютно-десантного полка командовал штурмовой группой. Успешно отразил несколько контратак противника. Отвлекая превосходящие силы противника на себя, он позволил основным подразделениям полка захватить два ДОТа противника и развить наступление полка.

В ходе боестолкновения было уничтожено более 11 единиц бронетехники, 6 минометных расчетов противника и свыше 60 украинских националистов. Потерь среди подчиненного личного состава допущено не было.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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