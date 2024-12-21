Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе Тывы

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на границе Тывы. Как сообщается в материале пресс-службы регионального управления МЧС, подземные толчки произошли на 28 километров юго-западнее населенного пункта Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района.

«21 декабря в 02:58 по местному времени (по московскому времени 22:58, 20 декабря. — Прим.ред.) зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 5,7», — сказано в заявлении ведомства.

В оперативные и экстренные службы республики во время землетрясения поступали звонки от обеспокоенных местных жителей. При этом, как отметили представители пресс-службы МЧС, люди ощущали лишь незначительные колебания. Пострадавших нет, разрушений не обнаружено.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии на Камчатке. В результате землетрясения магнитудой 5,1 вблизи Авачинского залива произошел выброс пепла из вулкана Эбеко. Столб поднялся на высоту более четырех тысяч метров.