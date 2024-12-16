Вулкан Эбеко поднял столб пепла на высоту более четырех тысяч метров после землятресения

Стоит ли опасаться извержения у берегов Камчатки?

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Авачинского залива возле берегов Камчатки, сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первые толчки были обнаружены вечером 15 декабря, а спустя несколько часов произошел выброс пепла из вулкана Эбеко. Столб поднялся на высоты более четырех тысяч метров. Камеры Единой геофизической службы РАН зафиксировали факт выброса.

Эбеко - активный вулкан. Он достигает высоты в 1156 метров и располагается на северной части хребта Вернадского. У вулкана три кратера, но лишь два из них являются активными. Впервые за длительное время выброс пепла из вулкана Эбеко наблюдали в начале декабря. Пока выбросы происходили из восточного кратера.

Ранее сообщалось, что вулкан не угрожает безопасности местных жителей, жалобы от которых пока не поступали.

В последний раз выброс пепла вулканом Эбеко наблюдали 10 декабря. Тогда 5-tv.ru сообщал, что высота выброса достигла трех тысяч метров.