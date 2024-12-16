Вулкан Эбеко поднял столб пепла на высоту более четырех тысяч метров после землятресения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Вулкан Эбеко поднял столб пепла на высоту более четырех тысяч метров

Вулкан Эбеко поднял столб пепла на высоту более четырех тысяч метров после землятресения

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоит ли опасаться извержения у берегов Камчатки?

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Авачинского залива возле берегов Камчатки, сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первые толчки были обнаружены вечером 15 декабря, а спустя несколько часов произошел выброс пепла из вулкана Эбеко. Столб поднялся на высоты более четырех тысяч метров. Камеры Единой геофизической службы РАН зафиксировали факт выброса. 

Эбеко - активный вулкан. Он достигает высоты в 1156 метров и располагается на северной части хребта Вернадского. У вулкана три кратера, но лишь два из них являются активными. Впервые за длительное время выброс пепла из вулкана Эбеко наблюдали в начале декабря. Пока выбросы происходили из восточного кратера.

Ранее сообщалось, что вулкан не угрожает безопасности местных жителей, жалобы от которых пока не поступали.

В последний раз выброс пепла вулканом Эбеко наблюдали 10 декабря. Тогда 5-tv.ru сообщал, что высота выброса достигла трех тысяч метров.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака
5:40
«Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
5:25
Трехсотлетний юбилей: хор и оркестр Мариинского театра исполнили «Страсти по Иоану»
4:31
Радикальные перемены: Тимати сбрил бороду
3:55
Стараниями Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов

Сейчас читают

«Волна была сильная»: спасенный матрос рассказал о крушении танкера под Керчью
Тайные аборты, гибель любимого, тюрьма и слепота: злой рок судьбы Валентины Малявиной
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год