В новый год со здоровым желудком: сколько мандаринов допустимо съедать в день

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Диетолог Березников: взрослому человеку можно съедать до пяти мандаринов в день

сколько мандаринов в день нам разрешают есть

Фото: 5-tv.ru

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Чтобы не омрачать праздники вздутием, диареей или аллергией, стоит внимательно отнестись к меню.

Мандарины — одно из главных украшений новогоднего стола. А еще это богатые полезными элементами фрукты. В них в избытке содержится витамин C, укрепляющий иммунитет, витамины A, B6 и E, поддерживающие здоровье глаз, нервной системы и кожи. В интервью изданию Газета.ру диетолог, доктор медицинских наук Алексей Березников рассказал о других примечательных свойствах цитрусовых, благотворно влияющих на организм и не очень.

В мандаринах много антиоксидантов, которые борются с преждевременным старением, а еще клетчатки, калия и магния, налаживающих пищеварение и работу сердца. Фитонутриенты лимонен и гесперидин блокируют воспалительные процессы и улучшают кровообращение, а за счет низкой калорийности этот фрукт часто включают в диеты для похудения. Даже кожура полезна, так как содержит успокаивающие и поднимающие настроение эфирные масла. Ее можно добавить в чай или самодельный скраб для тела.

Как бы ни были мандарины хороши, злоупотреблять не стоит. Принцип «больше съешь — здоровее станешь», увы, не сработает. По словам доктора Березникова, взрослому человеку полагается максимум четыре-пять штук в день.

«Эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальной переносимости. Переедание фруктов может привести к неприятным последствиям, таким как раздражение слизистой оболочки желудка, вздутие живота, диарея и даже аллергические реакции», — добавил он.

Пациентам с патологиями желудочно-кишечного тракта, гастритом, язвой или панкреатитом, а также с аллергией на цитрусовые надо быть еще осторожнее. Заболевания, связанные с пищеварением, требуют участия врача в составлении оптимального рациона.

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