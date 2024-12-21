Репутация или деньги: что делать, если вас шантажируют интимными фото

Промышлять подобным вымогательством могут быть как профессиональные мошенники, так и бывшие возлюбленные.

Чтобы не столкнуться с угрозой распространения интимных фотографий или видео, — нужно никому их не присылать. Об этом рассказал 5-tv.ru юрист Василий Бойков.

«Никому никогда не присылайте свои интимные фотографии и видео. Даже если это ваши самые близкие и горячо любимые люди. Потому что сегодня они ваши близкие и горячо любимые, а завтра вы уже находитесь в бракоразводном процессе. И каким образом они распорядятся этими материалами — совершенно неизвестно», — объяснил эксперт.

Но если есть большое желание поделиться подобным контентом, следует убедиться, что содержимое нельзя идентифицировать с конкретным человеком. То есть на фотографиях нельзя становиться в полный рост и показывать лицо.

Если шантажист завладел этими материалами и угрожает, что разошлет их знакомым и родственникам или подаст заявление в полицию за распространение порнографии, не стоит идти у него на поводу.

«Вам следует напомнить шантажисту, что это именно он нарушает законодательство. И что за эти угрозы предусмотрена уголовная ответственность. Такие преступления, как вымогательство и нарушение неприкосновенности частной жизни, пока еще никто не отменял», — сказал юрист.

После поступления подобных сообщений необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Передать все переписки и материалы, связанные с шантажом. Для подачи заявления достаточно самого факта шантажа.

Причем, если угрозы поступали через социальную сеть «ВКонтакте», то сотрудникам правоохранительных органов не составит труда выяснить, кому принадлежит страница. Даже если ее удалили.

«Ни в коем случае нельзя идти на условия шантажистов. Не переводите никакие деньги, ни на какие счета», — порекомендовал юрист.

Неизвестно, что это за счета. Возможно, потом поступит обвинение в спонсорстве терроризма. Кроме того, нет гарантии, что все ограничится одной суммой.

К примеру, с такой бедой столкнулась певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti. Последние полгода в адрес артистки поступали угрозы и требования перечислить огромные суммы. На днях мошенники слили в Сеть ее откровенные фотографии, которые девушка отправляла своему мужу Станиславу Юркину.