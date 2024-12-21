Последняя рабочая неделя года будет шестидневной

Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной, следует из утвержденного российским правительством производственного календаря.

Россияне, работающие по стандартному пятидневному графику, будут трудиться не с понедельника по пятницу, а по субботу, то есть с 23 по 28 декабря включительно. Но расстраиваться не стоит! Шестидневная рабочая неделя «компенсирует» последующие выходные.

Так, выходной с субботы, 28 декабря, сдвинется на понедельник, 30 декабря. Воскресенье, 29 декабря, так и остается выходным днем. А последний день текущего года, 31 декабря, официально будет уже нерабочим днем. Таким образом, новогодние каникулы у россиян начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.

И еще одна приятная новость! Первая рабочая неделя в 2025 году будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.

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