Жилые дома загорелись в Казани после атаки беспилотников

Казань подверглась попытке атаки украинских беспилотников утром в субботу 21, декабря. Как сообщили в мэрии города, в нескольких жилых домах в результате произошедшего возник пожар.

«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов», — говорится в Telegram-канале администрации города.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места ЧП, на которых видно сильное возгорание в жилом комплексе «Лазурные небеса».

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.

Прежде об отражении атаки беспилотников ВСУ сообщили и в Минобороны РФ.

«Около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.