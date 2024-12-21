«С бомжом отмечала Новый год»: Анна Хилькевич о своей ужасной подростковой любви

Ради своего парня-наркомана актриса сбежала из дома. Но это оказалось ошибкой.

Актриса Анна Хилькевич в юности ушла из дома ради бойфренда-наркомана. Об этом она рассказала в интервью блогеру Карине Нигай.

Бывший возлюбленный звезды был младше нее и вел разгульный образ жизни. Но ее чувства к нему были настолько сильны, что это не казалось серьезным препятствием.

Родители будущей актрисы воспротивились решению дочери. Тогда Хилькевич собрала ночью чемодан, оставила записку и ушла. Это был страшный период в ее жизни, как артистка вспоминает сейчас.

Парень страдал от наркотической зависимости и меняться не собирался. Хилькевич пыталась его спасти, но ее саму чуть затянуло в этот темный мир.

«В тот период я ночевала в подъезде, с бомжом отмечала Новый год», — рассказала Анна.

В какой-то момент будущая мама троих детей попыталась устроиться в клуб для взрослых, чтобы танцевать практически в чем мать родила. Когда наступил кастинг, актриса передумала, потому что требовалось раздеться перед незнакомым мужчиной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Олег Майами оскорбил Анну Хилькевич.