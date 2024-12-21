«С бомжом отмечала Новый год»: Анна Хилькевич о своей ужасной подростковой любви

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

Анна Хилькевич в юности ушла из дома ради парня

Анна Хилькевич раскрыла жуткие подробности о своем экс-возлюбленном: «Это была ж

Фото: © РИА Новости/Анна Хилькевич

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ради своего парня-наркомана актриса сбежала из дома. Но это оказалось ошибкой.

Актриса Анна Хилькевич в юности ушла из дома ради бойфренда-наркомана. Об этом она рассказала в интервью блогеру Карине Нигай.

Бывший возлюбленный звезды был младше нее и вел разгульный образ жизни. Но ее чувства к нему были настолько сильны, что это не казалось серьезным препятствием.

Родители будущей актрисы воспротивились решению дочери. Тогда Хилькевич собрала ночью чемодан, оставила записку и ушла. Это был страшный период в ее жизни, как артистка вспоминает сейчас.

Парень страдал от наркотической зависимости и меняться не собирался. Хилькевич пыталась его спасти, но ее саму чуть затянуло в этот темный мир.

«В тот период я ночевала в подъезде, с бомжом отмечала Новый год», — рассказала Анна.

В какой-то момент будущая мама троих детей попыталась устроиться в клуб для взрослых, чтобы танцевать практически в чем мать родила. Когда наступил кастинг, актриса передумала, потому что требовалось раздеться перед незнакомым мужчиной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Олег Майами оскорбил Анну Хилькевич.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Последние новости

16:42
Действовала по указке: в Москве женщина подожгла пиротехнику в торговом центре
16:26
Мазут с затонувших танкеров дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Керчи
16:11
«Винегретик и конфетки»: Ирина Шейк готовится к Новому году в русском стиле
15:56
Двое взрослых и 15 детей отравились хлором в бассейне базы отдыха в Тобольске
15:40
«С бомжом отмечала Новый год»: Анна Хилькевич о своей ужасной подростковой любви
15:15
Обвиняемый по уголовному делу съел вещдоки в подмосковном СИЗО

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Вы будете удивлены: актриса Дружинина раскрыла правду о съемках фильма «Девчата»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год