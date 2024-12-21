Бьянка рассказала мистическую историю из детства: «Балкон открывается и заходит…»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Певица Бьянка заявила, что столкнулась с мистическим явлением в детстве

Бьянка про мистическую историю

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица до сих пор не может забыть тот злополучный день.

В возрасте шести лет певица Бьянка столкнулась с мистикой. Историю о потусторонних силах артистка рассказала в разговоре с экстрасенсом Владом Череватым в рамках его YouTube-шоу.

По словам Бьянки, однажды мама закрыла ее одну в комнате и заставила стоять на гречке в качестве наказания за очередной проступок.

«Я вижу, что открывается балкон. С этого балкона заходит космонавт. Очень медленно он идет и говорит: „Таня!“ У меня начинается истерика, я начинаю кричать: „Мама открой дверь, мама“. Она говорит, что я буду сидеть, пока она меня не выпустит», — рассказала звезда.

Певица с ужасом вспоминает, как космонавт направлялся к ней и остановился, когда в комнату зашла родительница. Бьянка уверена, что все происходило на самом деле, и этот случай нельзя назвать детской фантазией.

«Я, конечно, творческий человек, могу многое себе напредставлять, но я никогда больше такого не видела в своей жизни», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таинственный воздыхатель Бьянки отреагировал на ее интрижку с Natan.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Последние новости

18:04
Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электричества
17:50
В МИД возмутились молчанием Запада после атаки БПЛА на Казань: «Враг нападает на мирных жителей»
17:32
Бьянка рассказала мистическую историю из детства: «Балкон открывается и заходит…»
17:18
«Даже не мечтай»: в Сети высмеяли Тарасова, которого охранник спутал с актером
17:00
«Она мне тоже не нравится»: Пригожин высказался о конфликте Киркорова и Ивлеевой
16:42
Действовала по указке: в Москве женщина подожгла пиротехнику в торговом центре

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Вы будете удивлены: актриса Дружинина раскрыла правду о съемках фильма «Девчата»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год