Бьянка рассказала мистическую историю из детства: «Балкон открывается и заходит…»
Певица Бьянка заявила, что столкнулась с мистическим явлением в детстве
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица до сих пор не может забыть тот злополучный день.
В возрасте шести лет певица Бьянка столкнулась с мистикой. Историю о потусторонних силах артистка рассказала в разговоре с экстрасенсом Владом Череватым в рамках его YouTube-шоу.
По словам Бьянки, однажды мама закрыла ее одну в комнате и заставила стоять на гречке в качестве наказания за очередной проступок.
«Я вижу, что открывается балкон. С этого балкона заходит космонавт. Очень медленно он идет и говорит: „Таня!“ У меня начинается истерика, я начинаю кричать: „Мама открой дверь, мама“. Она говорит, что я буду сидеть, пока она меня не выпустит», — рассказала звезда.
Певица с ужасом вспоминает, как космонавт направлялся к ней и остановился, когда в комнату зашла родительница. Бьянка уверена, что все происходило на самом деле, и этот случай нельзя назвать детской фантазией.
«Я, конечно, творческий человек, могу многое себе напредставлять, но я никогда больше такого не видела в своей жизни», — заключила артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таинственный воздыхатель Бьянки отреагировал на ее интрижку с Natan.
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