Более пяти тысяч тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Краснодарском крае

Около 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта собрали на побережье Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко.

Он уточнил, что волонтеры и спасатели работают на четырех участках: Темрюк, Бугазская коса, Витязево и территория от Можепсин до Анапки

Для всех участников ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе организованы дополнительные пункты обогрева и питания, выдача средств индивидуальной защиты и инвентаря, добавил Нестеренко.

Ранее в этот день советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что мазут с затонувших танкеров дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Керчи. К очистке берега и акватории там привлечены силы федерального и регионального МЧС и крымского Минэкологии. Всего задействовано 112 человек, два судна и 12 единиц наземной техники.

По данным МЧС, от мазута предстоит очистить еще 54 километра береговой линии в Краснодарском крае. Из них в Анапе — 44 километра, в Темрюкском районе — десять километров. К выполнению работ привлечено более шести тысяч человек и свыше 300 единиц техники.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили оба судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водолазы обнаружили утечку мазута в затонувшей части танкера «Волгонефть 212».