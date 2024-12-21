Ушла из жизни солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова в возрасте 88 лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Знаменитая танцовщица и педагог ушла из жизни после продолжительной болезни.

Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

Фото: mariinsky.ru

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Артистка балета Мариинского театра, педагог Ирена Баженова скончалась на 89-м году жизни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Уточняется, что знаменитая артистка ушла из жизни 19 декабря после продолжительной болезни.

Баженова — выпускница Ленинградского хореографического училища 1953 года. Окончив учебу, она 24 года выходила на сцену Мариинского (ранее Кировского) театра в качестве солистки балета.

Поклонникам классического танца артистка более всего запомнилась исполнением роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» 1964 года.

В 1976 году Баженова начала преподавать в хореографическом училище, которое ранее окончила сама. Более 20 лет она отдала педагогической деятельности, воспитав в том числе таких звезд русского балета, как Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.

В июле в возрасте 90 лет ушла из жизни знаменитая прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР Марина Кондратьева, прославившаяся блистательным исполнением главных партий в таких постановках, как «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», «Золушка» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров трагически погиб в возрасте 39 лет.

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