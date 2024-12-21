«Абсолютная революция»: Песков назвал «Орешник» прорывом в технологиях вооружения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Песков назвал «Орешник» прорывом в технологиях вооружения

Песков: «Орешник» — это «абсолютная революция» в сфере вооружений

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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В Кремле прокомментировали «вызов» Путиным Запада на «технологическую дуэль».

Российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» — абсолютная революция в технологиях вооружения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин, говоря о технологической дуэли «Орешника» с западными ПВО, имел в виду опережение российским комплексом на поколение всех существующих видов вооружений.

«Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент», — сказал Песков в общении с журналистами.

Путин в ходе программы «Итоги года» ответил на заявления западных военных экспертов о том, что «Орешник» якобы можно сбить еще на начальной траектории полета. Российский лидер предложил провести эксперимент с участием российского и западного вооружения в качестве своего рода высокотехнологичной дуэли.

«Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“ и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «Орешник» в значительной степени выигрывает по характеристикам у американских ЗРК Patriot и THAAD.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин прокомментировал название ракеты «Орешник».

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