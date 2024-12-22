«Ее закопают»: Михаил Боярский нашел минус в старшей внучке

Актер считает. что именно это деталь помешает ей построить карьеру.

Михаил Боярский раскрыл главный минус своей старшей внучки Екатерины. По словам главного Д’Артаньяна страны, он не собирается знакомиться с ее творчеством. 26-летняя девушка намерена связать свою жизнь с музыкой.

Все дело в том, что Екатерина носит фамилию Боярская, и по мнению дедушки, это может сильно помешать в построении успешной музыкальной карьеры. И тем более в попытках оказаться на сцене в качестве актрисы.

«Потому что с фамилией Боярская не попадешь никуда. Это, конечно, мешает, ее закопают быстрее», — объяснил актер.

Он бы хотел, чтобы внучка уделяла больше времени личной жизни. Но если она все же не оставит попыток пробиться на отечественную сцену, он готов помочь ей мудрым и дельным советом. Но пропихивать на телевидение Екатерину он не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боярский вспомнил, как его мама отказывалась принимать невестку. Родительница настолько невзлюбила спутницу актера, что ему пришлось жениться практически без согласия самого близкого человека.