«Ее закопают»: Михаил Боярский нашел минус в старшей внучке

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 37 0

Михаил Боярский нашел минус в старшей внучке Екатерине

Михаил Боярский нашел минус в старшей внучке: «Ее закопают»

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер считает. что именно это деталь помешает ей построить карьеру.

Михаил Боярский раскрыл главный минус своей старшей внучки Екатерины. По словам главного Д’Артаньяна страны, он не собирается знакомиться с ее творчеством. 26-летняя девушка намерена связать свою жизнь с музыкой.

Все дело в том, что Екатерина носит фамилию Боярская, и по мнению дедушки, это может сильно помешать в построении успешной музыкальной карьеры. И тем более в попытках оказаться на сцене в качестве актрисы. 

«Потому что с фамилией Боярская не попадешь никуда. Это, конечно, мешает, ее закопают быстрее», — объяснил актер.

Он бы хотел, чтобы внучка уделяла больше времени личной жизни. Но если она все же не оставит попыток пробиться на отечественную сцену, он готов помочь ей мудрым и дельным советом. Но пропихивать на телевидение Екатерину он не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боярский вспомнил, как его мама отказывалась принимать невестку. Родительница настолько невзлюбила спутницу актера, что ему пришлось жениться практически без согласия самого близкого человека.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Последние новости

4:48
Индикатор настроения России: как прошли «Итоги года с Владимиром Путиным»
4:28
«Ее закопают»: Михаил Боярский нашел минус в старшей внучке
4:05
В Керчи частично ликвидировали пятна мазута
3:49
«Вам еще и посочувствуют»: как отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
3:12
Не хочет наступить на те же грабли: Бородина встревожилась из-за отношений с любимым
2:51
Сила мысли поможет: правда и мистика о зимнем солнцестоянии 22 декабря

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Поймать змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год