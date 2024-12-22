«Отошли от края пропасти»: как Россия сохранила свой суверенитет

Готова ли Россия на компромисс и готова ли на перемирие — два главных вопроса по украинской тематике не могли не прозвучать на «Итогах года с Владимиром Путиным». И новость в том, что российский президент не сказал однозначного «нет». Более того, подчеркнул, что политика — это и есть искусство компромисса.

Это очень важное замечание на фоне тех сигналов, что идут из лагеря Трампа и его европейских союзников, таких, как Виктор Орбан, например.

«Он предложил и рождественское перемирие, он предложил и обмен пленными. Я не отказался ни от чего, я сказал: в принципе, надо подумать, вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава киевского режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет», — заявил Владимир Путин.

Киев опустился до того, что откровенно начал хамить. Почему Зеленский так резко против? Он боится. Чего? Возможно, того, что, выпустив солдат из окопов на Рождество, он не запихает их обратно, они и так-то не горят желанием воевать, иначе не было бы бусификации.

Вот относительно свежие результаты опроса американского института Гэллапа: осенью 2022 года за скорейший мир с Россией было 22% украинцев, а сейчас уже 52%. Получается, большинство. Соответственно, тех, кто хочет продолжать боевые действия, наоборот, в 2022-м были 72%, а сейчас — 38%. Но нужен ли будет Зеленский в этой новой мирной Украине? Ответ очевиден. И он знает, что мир для него означает поражение, вот и бесится.

«Нам не нужен посредник Орбан, не выйдет. Я его не пущу. Нам нужны прмые отношения с США, мы сильные. У кого другого в Европе есть такой пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он окажет давление на Россию? Анекдотом, улыбкой? Пусть оставит себе», — заявил Зеленский.

Но кому отказывает, да еще так грубо, Зеленский? Орбан приписывает инициативу себе, но перед тем, как ее выдвинуть, он съездил в Ватикан и Вашингтон. И Папа Римский, и Трамп, по крайней мере на словах, за скорейшее прекращение огня.

Каков результат всего этого действа? Мы видим дальновидность Москвы, мы видим хамство Киева. Не то чтобы это навсегда здесь и сейчас изменит отношение к Зеленскому. Но это определенный минус к карме.

Надо сказать, что само по себе «Рождественское перемирие» — не сенсация. Патриарх Кирилл в январе 2023 года предлагал остановить боевые действия на 36 часов — с полудня шестого января до полуночи восьмого января. Но тогда Киев также отказался.

Так и что дальше? Какой сценарий ближайшего будущего видит Москва наиболее вероятным? Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий о том, что было и что будет — в вопросах и ответах.

Непрекращающееся наступление России на Украине, передел влияния на Ближнем Востоке, крушение старых и возвышение новых полюсов силы. Подводя итоги года, Владимир Путин формулирует новое геополитическое уравнение. Главная константа в нем — суверенитет. Россия свой добывает с боем.

«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим», — сказал Владимир Путин.

Подтверждение этому — реалии на земле. Российские войска продвигаются по всей линии фронта, доказывая: решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года было не просто обоснованным — необходимым.

«Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 2022 году, зная то, что сейчас происходит, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь и крымские события, они просто были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки к ним», — сказал Владимир Путин.

Путин подчеркивает — начали, потому что больше терпеть было невозможно. Ни угрозы российской безопасности, ни карательную войну против жителей Донбасса, ни систематическое истребление всего русского. Даже каноническую православную церковь на Украине объявили вне закона, а это яркий симптом.

«Это люди вообще без всякой веры, безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Но это их выбор», — сказал Владимир Путин.

Выбор России в таком случае — этому противостоять. СВО послужила толчком как для общества, так и для российских вооруженных сил. Армия стала больше, штатная численность теперь — полтора миллиона. На вооружении — самые передовые образцы техники: от массовых, но смертоносных беспилотников до новейшего оружия стратегического назначения.

Наравне со «Спутником» и «Калашниковым» «Орешник» теперь в переводе не нуждается. Он — наглядное доказательство военного превосходства России над любым потенциальным и реальным противником. Сомневающимся Владимир Путин предлагает технологический вызов — сбить несбиваемую ракету.

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“ и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?», — сказал Владимир Путин.

Вопрос риторический. Упиваясь собственным доминированием, коллективный Запад пропустил его окончание. Европа свою безопасность отдала на аутсорс в США. Ведущие армии континента за десять лет сократились до состояния некомплекта, оборонные заводы оптимизировали. Теперь не о высокоточных ракетах речь, говорят об инфляции снарядов.

«Один снаряд 155 миллиметров. Он два года назад стоил две тысячи евро, теперь стоит восемь тысяч евро, в четыре раза подорожание. Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал вновь избранный президент США господин Трамп, странам НАТО не будет хватать. Не будет хватать и 3%», — сказал Владимир Путин.

Самый наглядный пример — Германия. Ведущая экономика Еврозоны от своего суверенитета добровольно отказалась, забыв про выгодные энергетические контракты с Россией, закрыв глаза на подрыв Северного потока. Как результат —тотальная деиндустриализация. Автогигант Volkswagen уже переносит часть линий в Америку. На немецких улицах те, кого скоро сократят, — 35 тысяч человек.

ЕС, НАТО, а то и весь Западный мир — для европейских стран эти ярлыки стали не зонтиками безопасности или драйверами роста, а средством лишения самостоятельности, подчас и идентичности. Владимир Путин вспомнил эпизод из прошлого: на концерте по случаю дня рождения канцлера ФРГ Шредера песни пели почти исключительно на английском.

«Был один коллектив, который пел на немецком. Это Кубанский казачий хор, который я привез с собой. Потом многие ко мне подходили в перерыве (я говорю то, что было на самом деле), подходили и говорили: «Нам стыдно, честное слово, нам стыдно, что тут только русские казаки пели на немецком», — заявил Владимир Путин.

Но даже тогда здоровый прагматизм позволял Европе балансировать между США и Россией. Контакты выстраивали на личном уровне, потому что были личности. Кроме Шредера, Путин называет и других: Гельмут Коль, Жак Ширак, Сильвио Берлускони. Представить, что они разрывают выгодные экономические связи по указке из Вашингтона, просто невозможно.

«Все они внесли очень существенный вклад в развитие двусторонних отношений и в мировую политику. С ними было интересно. Они были личностями с собственным мнением. Это все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств», — сказал Владимир Путин.

В 2003 году Россия единым фронтом вместе с Францией и Германией выступила против американского вторжения в Ирак. Война на Ближнем Востоке угрожала безопасности и Европы. Десятилетие спустя эти соображения были забыты. Вместо них, под диктовку Белого дома — бомбардировки Ливии, поддержка терроризма в Сирии. И закономерный итог — массовый наплыв беженцев, теракты в самом Старом Свете.

Забыв про независимую политику, Европа оказалась беззащитна. Тех же, кто еще сохранил свое мнение, пытаются приструнить. Словакия выступила против решения Киева прекратить транзит российского газа, ответ был дан в духе террористического режима.

«Совсем недавно мне наши спецслужбы доложили о том, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты, причем это ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии. Повторяю: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор. Наш — развитие сотрудничества, и мы будем добиваться своих целей», — заявил президент России.

Своей моделью суверенитета Россия готова делиться. Это опора на собственные ресурсы в экономике, создание прочной системы безопасности, прагматичный, но честный подход в международных делах. Политика, которая выстраивается уже давно. Поэтому на вопрос западного журналиста, смог ли Путин уберечь страну, тот отвечает однозначно.

«Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», — сказал Владимир Путин. В этом, пожалуй, главный сигнал, который Владимир Путин адресовал и другим странам.

В этом, пожалуй, главный сигнал, который Владимир Путин адресовал и другим странам. Москва, как и ее партнеры по глобальному большинству, хорошо понимает цену собственной независимости. Вопрос в том, когда поймут на Западе и не будет ли слишком поздно. Легко отказавшись от суверенитета однажды, восстановить его может быть куда труднее.