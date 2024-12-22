«Я дерзкая»: Арзамасова сделала неожиданное заявление о своем характере

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Арзамасова утверждает, что может быть дерзкой и боевой девушкой

«Я дерзкая»: Арзамасова сделала неожиданное заявление о своем характере

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актрису очень часто воспринимают как тургеневскую барышню.

Лиза Арзамасова утверждает, что ее личность не ограничивается исключительно образом милой девушки. Несмотря на то, что внешность, стиль в одежде и личный блог девушки пропитаны нежностью и кротостью, актриса, при желании, может быть достаточно дерзкой и своенравной. По крайней мере она так утверждает.

«Я — разная девушка. Я — мама двоих детей. Я — романтичная в романтической ситуации. Я — трудолюбивая, могу быть и боевой, и дерзкой, если ситуация того требует», — сообщает она.

Этим летом в семье фигуриста Ильи Авербуха и боевой актрисы Лизы Арзамасовой произошло пополнение: на свет появился их второй ребенок. Девочку решили назвать необычным именем Лия. По одной из версий, с древнееврейского имя переводится как «лев» или «трудолюбие». Первого ребенка пара назвала Лев. Очень интересная тяга к царственному и сильному животному.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Авербух трогательно высказался об Арзамасовой. До знакомства с актрисой мужчина даже не задумывался о повторной женитьбе.

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