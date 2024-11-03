«Я счастлив»: Авербух трогательно высказался об Арзамасовой

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Авербух благодарит судьбу за встречу с Арзамасовой

«Я счастлив»: Авербух трогательно высказался об Арзамасовой

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

До знакомства с актрисой он даже не задумывался о повторной женитьбе.

Заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух признался, что благодаря супруге Елизавете Арзамасовой он осознал, что такое настоящая семья. За кулисами шоу «Кармен» фигурист трогательно высказался о жене в разговоре с StarHit.

«Я счастлив не тем, что у меня есть семья, а тем, какая у меня сейчас семья. Я счастлив, что судьба привела меня к волшебному, светлому и очень творческому человеку, как Лиза Арзамасова», — признался артист.

Авербух подчеркнул, что именно встреча с Елизаветой подтолкнула его к мысли о создании семьи. Ведь до знакомства с актрисой он даже не задумывался о повторной женитьбе.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова узаконили свои отношения в декабре 2020 года. У пары в 2021 году родился сын Лев, а теперь, спустя два года, в их жизни появилась и дочь Лия. Авербух давно мечтал о наследнице и был невероятно рад, когда узнал пол ребенка. У фигуриста также есть взрослый сын Мартин от прошлого брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Арзамасовой посетил ее выступление в театре.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака
2:39
Статус участника СВО бездокументационно подтвердили 23 тысячи военных
2:18
«Я счастлив»: Авербух трогательно высказался об Арзамасовой
1:58
Финансирование госпрограммы по реализации нацполитики увеличили почти в три раза
1:38
Мама Тимати высказалась о возрасте возлюбленной своего сына
1:18
Женщин на Украине привлекут к разминированию территории

Сейчас читают

Хрупкий гений: звезды на красной дорожке фильма «Федя. Народный футболист»
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака