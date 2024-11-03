«Я счастлив»: Авербух трогательно высказался об Арзамасовой

До знакомства с актрисой он даже не задумывался о повторной женитьбе.

Заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух признался, что благодаря супруге Елизавете Арзамасовой он осознал, что такое настоящая семья. За кулисами шоу «Кармен» фигурист трогательно высказался о жене в разговоре с StarHit.

«Я счастлив не тем, что у меня есть семья, а тем, какая у меня сейчас семья. Я счастлив, что судьба привела меня к волшебному, светлому и очень творческому человеку, как Лиза Арзамасова», — признался артист.

Авербух подчеркнул, что именно встреча с Елизаветой подтолкнула его к мысли о создании семьи. Ведь до знакомства с актрисой он даже не задумывался о повторной женитьбе.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова узаконили свои отношения в декабре 2020 года. У пары в 2021 году родился сын Лев, а теперь, спустя два года, в их жизни появилась и дочь Лия. Авербух давно мечтал о наследнице и был невероятно рад, когда узнал пол ребенка. У фигуриста также есть взрослый сын Мартин от прошлого брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Арзамасовой посетил ее выступление в театре.