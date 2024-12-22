Путин: в России за шесть лет будет модернизировано не менее 75 аэропортов

В России за шесть лет будет модернизировано не менее 75 аэропортов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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На эти цели выделят около 250 миллиардов рублей.
За следующие шесть лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах.
Он подчеркнул, что правительству РФ уже были поставлены соответствующие задачи, а также выделено на них около 250 миллиардов рублей.
По словам российского лидера, уже состоялось открытие трех новых терминалов в Чебоксарах, Ставрополе и Магадане. Кроме того, глава государства указал на необходимость наращивания прямого авиасообщения между регионами.
Президент также отметил, что в стране продолжится комплексное обновление дорожной инфраструктуры. За последние шесть лет в России построено и отремонтировано свыше 150 тысяч километров дорог, что значительно улучшило транспортное сообщение и повысило уровень безопасности.
«Так, за шесть лет реализации нацпроекта Безопасные качественные дороги построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог», — заключил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил перспективы улучшения отношений России и США.
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