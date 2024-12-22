Запуск трассы А-289 втрое сократит время в пути от Краснодара до Крымского моста

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Путь от Краснодара до Крымского моста теперь занимает два часа

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Раньше дорога в один конец отнимала шесть и более часов, теперь — всего два.

Запуск новой трассы А-289 сократит время в пути от Краснодара до Крымского моста в три раза — до двух часов. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту РФ Владимиру Путину во время церемонии запуска дороги по видеосвязи.

«Раньше на Крымский мост нужно было ехать через Краснодар, а эта дорога не просто идет в обход Краснодара, она еще и в обход практически всех населенных пунктов. Если говорить по времени, то раньше можно было от Краснодара до Крымского моста доезжать за шесть часов, а в сезон еще и дольше, а теперь два часа», — сказал Кондратьев, подчеркнув, что трасса была построена за рекордные два года.

Ранее в этот день глава государства по видеосвязи провел церемонию открытия новых инфраструктурных объектов в регионах России. В ходе нее Путин дал старт движению транспорта на автомобильной дороге А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь.  В эксплуатацию также вводятся обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.

Президент поблагодарил дорожников за работу и отметил хороший темп развития в России дорожной сети. Также он указал на высокую востребованность участка М-12 от Москвы до Казани, который открыли в декабре 2023 года. По словам президента, за все время по ней проехали более 26 миллионов водителей. Эту магистраль будут развивать в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за следующие шесть лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах.

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