Никакого праздника: жители Литвы хотят «Щелкунчика», а не итальянский балет
NYT: жители Литвы недовольны отменой постановки «Щелкунчика»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Культуру не следует смешивать с политикой, считают местные.
Очередная отмена русской культуры испортила праздник жителям Литвы. «Щелкунчика» Петра Чайковского внезапно заменили в репертуаре Литовского национального театра оперы и балета — показом произведения итальянских балетмейстеров.
Деньги за билеты публике не вернули. многие признались, что ушли уже после первого действия. Даже в литовском Минкульте согласились, что поторопились с отменой шедевров российской культуры, что наносит огромный ущерб имиджу самих прибалтов. А газета New York Times признала, что запрет на показ традиционной новогодней постановки ни что иное как грубое смешение культуры и политики.
85%
-1.08 106.54
-1.42
Нашли ошибку?