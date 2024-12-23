Уборку мазута приостановили из-за сильного шторма на побережье Кубани

Эфирная новость 41 0

Непогода не только мешает расчистке берегов, но и сводит на нет уже приложенные усилия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалёв; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодарском крае приостановили уборку нефтепродуктов с загрязненных пляжей. Всему виной — сильный шторм, который обрушился на Кубань этой ночью.

Непогода не только мешает расчистке берегов, но и сводит на нет уже приложенные усилия. Огромные волны уносят в море мешки с мазутом, который собирали последние несколько дней.

Кроме того, есть риск, что нефтепродукты выбросит на уже расчищенные участки. А это, по последним данным, почти 40 километров береговой линии. Там собрали уже 17 тысяч тонн песка, пропитанного мазутом. Как только позволит обстановка, волонтеры и спасатели вернутся к работе на Черноморском побережье. В ликвидации последствий участвуют свыше десяти тысяч человек.



-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:51
В Москве загорелся склад с пластиковой продукцией
9:38
«Я транжира»: Наталья Подольская скрывает свои траты от мужа
9:24
Не стоим на месте: глава «Ростеха» рассказал о ходе модернизации и производства Ту-160М
9:11
На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв
8:54
Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти 1 миллион рублей
8:38
Уборку мазута приостановили из-за сильного шторма на побережье Кубани

Сейчас читают

Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год