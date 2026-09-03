Не только гигиена: как пожилым людям сохранить зубы

Стоматолог Апресян: пожилым людям важно контролировать сухость во рту

Сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте — не такая простая задача, как может показаться. Возрастные изменения и первые признаки старения неизбежны.

Организм пожилого человека претерпевает ряд значительных изменений, которые затрагивают все тело, в том числе рот. Регулярный самостоятельный уход и наблюдение у стоматолога помогает снизить вероятность болезней зубов.

Есть пять домашних привычек, полезных для ротовой полости — о них Life.ru рассказал стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, директор Института цифровой стоматологии Самвел Апресян.

Первая важная привычка в чек-листе — ежедневная тщательная гигиена ротовой полости. Необходимо чистить зубы два раза в день зубной щеткой и пастой с фторидом.

Во-вторых, важно помнить о контроле сухости во рту. С возрастом слюны может становиться меньше. Сухость во рту приводит к развитию кариеса и раздражению слизистой оболочки. Необходимо пить воду небольшими порциями и использовать ополаскиватель.

Есть правило для носителей съемного зубного протеза. Даже качественный, при жевании он может натирать слизистую оболочку и вызывать раздражение. Бороться с этим поможет специальный крем для фиксации съемных протезов.

Кроме того, важно помнить о питании, которое поддерживает здоровье зубов и костей — в рационе особенно нужен полноценный белок, а также нутриенты, связанные с костной тканью, в том числе кальций и витамин D.

Наконец, важно регулярно ходить к стоматологу и поддерживать профессиональную гигиену, даже если ничего не болит.

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