«У нас разные вкусы»»: Медведева и Гайнутдинов раскрыли детали свадьбы

Евгения Медведева рассказала, что на подготовку свадьбы не было времени

У фигуристки Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова не было много времени на подготовку свадьбы. Однако с некоторыми решениями они определились быстро. О деталях торжества молодые супруги рассказали в интервью KP.RU.

«Мы сошлись сразу на одном варианте. У нас есть десерт, который нам обоим нравится. При всем при том, что у нас достаточно разные вкусы на десерты, но вот мы нашли», — рассказала фигуристка.

Она добавила, что сама не является большой любительницей тортов, в отличие от Гайнутдинова, который, по ее словам, любит сладкое.

Говоря о расходах на свадьбу, пара отметила, что больше всего средств пришлось потратить на еду. Медведева объяснила, что для них было важнее не количество блюд, а качество продуктов и вкус.

«Мы хотим, чтобы все было изысканно не в таком количестве огромном, но чтобы само качество блюд и сам вкус блюд был действительно запоминающийся и на высшем уровне. Поэтому мы решили потратиться», — рассказала молодая жена.

Также Евгения Медведева поделилась, как они с супругом планируют не допустить появления бытовой рутины. По ее словам, главное в паре — уметь слышать друг друга.

«Мы эту жизнь живем первый раз. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Таких проблем у нас еще пока что не возникло. Главное — друг друга слышать», — отметила фигуристка.

Она добавила, что настоящая забота в отношениях должна идти от сердца и не быть вынужденным действием.

«Забота — это совершенно другое. Это идет от сердца, это идет. Это натурально происходит», — сказала Медведева.

История отношений Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова началась в 2024 году на съемках шоу «Звездные танцы», где их поставили в пару. Совместная работа постепенно переросла из творческого партнерства в роман, который пара долго не афишировала.

Летом 2025 года фигуристка официально подтвердила отношения публикацией совместных фото, а в ноябре того же года Ильдар сделал Евгении предложение.

В конце августа 2026 года пара поженилась. Для приглашенных на мероприятие подготовили необычное развлечение. Гостям предложили самостоятельно создать собственный аромат.

На празднике заметили известных представителей российского шоу-бизнеса и спортивной индустрии. Среди гостей оказались фигурист Илья Авербух, продюсер Яна Рудковская и многие другие.

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