«Пусть просит что хочет»: Катя Лель рассказала о поступлении дочери на бюджет

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 69 0

Девушка учится в медицинском университете.

Фото, видео: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
Изнанка профессий

Дочь Кати Лель поступила в университет на бюджет

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, что ее дочь Эмилия поступила на бюджет в медицинский университет. Об этом певица сообщила на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам артистки, дочь выбрала медицинское направление и в будущем может стать нейрохирургом или специалистом в области челюстно-лицевой хирургии.

Певица также отметила, что дочь хорошо подготовилась к поступлению и получила высокие баллы на ЕГЭ. В качестве подарка за успехи она готова исполнить любое желание дочери, однако та, по словам Лель, пока ничего не попросила.

«Пусть просит что хочет. <…> Мне нравится, что она скромная, и, конечно же, любые ее прихоти я готова выполнять, потому что она это заслужила. Она училась, она прекрасно сдала ЕГЭ, высокие баллы и поэтому поступила на бюджет», — добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель рассказала о выборе профессии своей дочери Эмилии. Заслуженная артистка России призналась, что рада тому, что наследница не решила идти по ее стопам и связывать жизнь с шоу-бизнесом. По словам певицы, она поддерживала мечту дочери стать артисткой в детстве, но позже отговаривала ее от этого пути.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Изнанка профессий
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