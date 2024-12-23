Не стоим на месте: глава «Ростеха» рассказал о ходе модернизации и производства Ту-160М

Ракетоносцы получают новые комплексы и системы.

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) возобновили производство модернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с «Известиями».

«Для этого была восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета и уникальных систем. Наша промышленность не стоит на месте», — подчеркнул он.

Ракетоносцы получают новые комплексы и системы. По словам Чемезова, это в значительной степени увеличивает их боевой потенциал.

При этом редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что программа возобновления выпуска Ту-160 началась еще в 2015 году. В 2020-м совершил первый полет прототип будущего серийного Ту-160М. Его собрал казанский авиазавод.

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Как напомнил Корнев, в Казани была проведена реконструкция производства для выполнения программы строительства новых Ту-160, возобновлен выпуск двигателей НК-32 для них, а также обновлено радиоэлектронное оборудование ракетоносцев.

В течение последний двух лет Воздушно-космические силы (ВКС) России получили модернизированные Ту-160. Также планируется предоставить дальней авиации четыре Ту-160М в 2025 году.

Еще в апреле сообщалось, что армия Соединенных Штатов испытывает боязнь из-за российских Ту-160М2, поскольку они способны разом потопить три-четыре авианосца. Как заявил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, если авианосные группировки США начнут приближаться к России, они потерпят фиаско.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области.