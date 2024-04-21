«Завалит три-четыре авианосца»: почему в США так боятся этого самолета ВКС России

Чем так примечательны Ту-160М2?

Армия США испытывает боязнь из-за российских Ту-160М2, поскольку они способны разом потопить три-четыре авианосца. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

«Вы представляете, на что способен один Ту-160 с „Кинжалами“? МиГ-31 берет одну такую ракету, Ту-22М3М — три-четыре ракеты, а Ту-160М2 — штук шесть сразу, то есть с одного захода завалит три-четыре авианосца точно», — отметил специалист.

Если авианосные группировки США начнут приближаться к России, они потерпят фиаско, убежден Попов. Однако генерал подчеркнул, что страна никому не угрожает, поэтому считать Ту-160 угрозой не стоит — это не оружие нападения, а средство сдерживания.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин побывал на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Главе государства показали модернизированные стратегические ракетоносцы ТУ-160М, он даже поднялся в кабину одного из них.