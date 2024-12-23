В Кремле оценили шансы встречи Путина и Трампа

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Песков: пока нет импульсов для встречи Путина и Трампа

В Кремле рассказали о шансах встречи Путина и Трампа до инаугурации лидера США

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Прежде американский политик заявил об ожидании переговоров с президентом России.

На данный момент нет предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с набравшим большинство голосов на выборах лидера США Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил он на соответствующий вопрос.

Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Кроме того, миллиардер Илон Маск, которого Трамп намерен назначить одним из руководителей Департамента эффективности госуправления в правительстве, поддержал желание будущего главы государства назначить пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным.

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