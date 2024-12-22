Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Кадры встречи двух лидеров опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас в Кремле Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо», — написал Зарубин, опубликовав кадры со встречи двух политиков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит Фицо был спланирован несколько дней назад. Он не исключил, что на встрече, кроме других важных вопросов международной повестки, может обсуждаться тема транзита российского газа в Европу, однако призвал дождаться официальных заявлений.

На днях Фицо в интервью изданию Folha de S.Paulo подтвердил намерение посетить Парад Победы в Москве. При этом он подчеркнул, что народ его страны знает о значительном вкладе Советского Союза в победу над Гитлером, и что без СССР Вторая мировая война не была бы выиграна.

Премьер Словакии еще в октябре заявлял о своем желании посетить Россию в этот знаменательный день. В ноябре он подтвердил, что решил в этом году увидеть Парад Победы в Москве на 9 мая своими глазами. Вместе с ним приедет президент Сербии Александр Вучич. Позже стало известно, что представитель Словакии принял приглашение главы России Владимира Путина на празднование 80-летия Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево.

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