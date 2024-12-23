«Оказывается помощь»: стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 38 0

Пострадавшие при крушении Ан-2 на Камчатке в удовлетворительном состоянии

«Оказывается помощь»: в больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Три человека были на борту воздушного судна, когда оно пропало с радаров.

Три человека, пострадавшие при крушении самолета Ан-2 в Камчатском крае, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Мильковской районной больницы в беседе с 5-tv.ru.

«Пациенты в удовлетворительном состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь», — сказал врач.

Сейчас они находятся в хирургическом отделении, уточнил врач.

ЧП произошло 19 декабря. В тот день самолет Ан-2 пропал с радаров. По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с воздушным судном прервалась. Он совершал коммерческую перевозку груза. В состав экипажа входили два пилота и один пассажир.

Начиная с 19 декабря, с переменным успехом из-за погодных условий велись поиски воздушного судна. Операция проводилась только с помощью вездеходов, но 22 декабря было принято решение задействовать вертолет Ми-8. В результате в тот же день удалось найти самолет. Все члены экипажа оказались живы, их госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что семь человек погибли в результате падения частного самолета в Мексике. Воздушное судно рухнуло в труднодоступной лесистой местности.

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