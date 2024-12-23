Остаются в Москве? В Кремле ответили на слухи о разводе Асада с женой

Официальный представитель Кремля также прокомментировал информацию о том, что экс-президенту Сирии заморозили счета.

Информация о том, что супруга экс-президента Сирии Башара Асада Асма аль-Асад хочет развестись и уехать из России, оказалась ложной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На днях СМИ подхватили новость о том, что жена свергнутого президента Сирии обратилась в суд и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы. Якобы Асма планирует развестись с экс-главой государства и вернуться на родину, в Великобританию.

Однако все это оказалось слухом.

«Нет, не соответствует», — ответил на вопрос о действительности информации Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля опроверг слухи и о том, что экс-президенту Сирии ограничили въезд в Москву и заморозили его имущество.

В МИД РФ 8 декабря сообщили, что Башар Асад решил оставить пост главы и покинул страну. Как стало известно позже, он вместе с членами своей семьи приехал в Москву. По заявлениям Кремля, президент России Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище. Также сообщалось: за несколько недель до его побега Асма аль-Асад начала проходить курс лечения после рецидива рака в российской столице.

Ранее 5-tv.ru рассказал, Путин пока не виделся с экс-главой Сирии после его приезда в Москву.