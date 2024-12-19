Путин пока не виделся с экс-главой Сирии Асадом после его приезда в Москву

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Президент пообещал узнать у Башара Асада при встрече о судьбе пропавшего 12 лет назад в республике американского журналиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин пока не виделся с находящимся в Москве экс-лидером Сирии Башаром Асадом, но планирует это сделать. Об этом глава государства РФ заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но я планирую это сделать», — сказал он.

Путин также пообещал спросить у Асада про судьбу пропавшего в Сирии 12 лет назад американского журналиста, а также у представителей новых сирийских властей.

Речь идет о журналисте из США Остине Тайсе. Его мать обратилась с письмом к Путину, в котором попросила узнать у Асада о судьбе сына. Президент РФ подчеркнул, что его бывший сирийский коллега может и сам не знать о Тайсе.

«Мы с вами взрослые люди и понимаем, что 12 лет назад человек пропал в Сирии. Мы понимаем, какая ситуация была там, там шли активные боевые действия с обеих сторон», — добавил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о потере чувства суверенитета гражданами Европы. Между тем это важно для сохранения самой государственности.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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