Вывезли в лес: в Ленобласти «мастер» поплатился за плохую стрижку

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 41 0

В Ленобласти руководитель автомойки избил своего сотрудника из-за плохой стрижки

Стрижка стала причиной разборок между работником автомойки

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Услуга за 1500 рублей обернулась кошмаром для барбера-любителя.

В Ленобласти сотрудник автомойки сделал своему начальнику неудачную стрижку, из-за чего его вывезли в лес и избили. Об этом сообщает РИА Новости.

Барбер-любитель предложил своему руководителю красивую стрижку за 1500 рублей. Результат начальника не устроил. Словесными возмущениями он не ограничился.

По словам парикмахера, руководитель вместе с помощниками затолкали его в багажник и вывезли в лес. Там они его раздели и избили.

Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге директор магазина и покупатель подрались из-за креветок. Женщин смогли разнять очевидцы.

Еще раньше на фудкорте московского ТЦ произошла массовая драка. Посетители московского торгового центра Fort на улице Декабристов били друг друга столами и в результате разнесли фудкорт и некоторых посетителей.

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