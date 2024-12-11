В Петербурге директор магазина и покупатель подрались из-за креветок

В Санкт-Петербурге между директором магазина и покупателем произошел конфликт, перешедший в драку. Причина — якобы украденные креветки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В местном магазинчике Петергофа, по словам работников, неизвестная якобы хотела вынести креветки, не заплатив за них. Заметив это, директор торговой точки попыталась остановить ее. В итоге между ними завязался конфликт.

Разозлившись, женщины начали толкать друг друга, однако их успели разнять очевидцы. Уточняется, что пока неизвестно, действительно ли посетительница магазина попыталась украсть креветки.

До этого стало известно о массовой драке на фудкорте московского ТЦ. Разбушевавшиеся посетители разнесли площадку и задели некоторых посетителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге произошел конфликт между адвокатом с инвалидностью и приставом в местном суде.