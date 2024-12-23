Опасные контакты: какие болезни можно получить через поцелуй

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Иммунолог Паршина: через поцелуй можно заразиться герпесом

Опасные контакты: какие болезни можно получить через поцелуй

Фото: www.globallookpress.com/photorevolution

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У беременных и младенцев особенно велики шансы на заражение.

Через поцелуй можно заразиться герпесом. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-иммунолог-аллерголог Евгения Паршина.

Медик предупреждает, что через поцелуй даже в лоб или щеку можно получить целый ряд болезней. Например, герпес первого или второго типа, а также вирус Эпштейна-Барр, то есть инфекционный мононуклеоз. Последний чаще фиксируется у детей. Но лечение напрямую зависит от стойкости иммунитета.

Ротовирусная инфекция тоже может предаваться при помощи невинных «чмоков». Поэтому, если кого-то из вашего окружения тошнит, то стоит воздержаться от физического контакта с ним. Грипп тоже можно получить после поцелуя, как и гепатит А.

По словам специалиста, люди, что часто сталкиваются друг с другом, например, члены одной семьи, при поцелуе друг с другом рискуют минимально. Но если контакт происходит с тем, с кем давно не общались, то стоит быть предельно осторожными.

Врач подчеркнула, что особое внимание нужно уделять беременным и малышам. К младенцам можно допускать только очень близких, так как у них слабый иммунитет, так же, как и у будущих мам.

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