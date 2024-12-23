Не упустил момент: Муцениеце познакомила своего нового избранника с семьей

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 50 0

Актриса Агата Муцениеце познакомила возлюбленного со своими родными

Муцениеце познакомила нового возлюбленного с родными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актриса провела вечер в компании родных на ГУМ-катке.

Актриса Агата Муцениеце познакомила своего возлюбленного аккордеониста Петра Дрангу с родными на ГУМ-катке. Об этом артистка сообщила в личном блоге в соцсетях.

В компании певца звезду видят не в первый раз. Поклонники уже долгое время наблюдают совместные выходы возлюбленных и восхищаются тем, как они подходят друг другу.

Родственники Агаты впервые за долгое время прилетели к актрисе из Латвии, чтобы вместе встретить Новый год и поддержать родственницу в трудный период. А вот с восьмилетней дочерью актрисы Мией музыкант уже успел познакомиться до похода на каток. Они вместе посетили детское мероприятие пару дней назад.

Подписчики сразу отреагировали на избранника звезды. Они пророчат им светлое будущее и пишут, что пара идеально подходит друг другу. Кроме того, поклонники уверены — Дранга не пойдет по стопам экс-супруга Муцениеце и вряд ли ее разочарует. Хотя многие пользователи сети отмечают, что Петр и Павел похожи как две капли воды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце рассказала об ужасной травме во время съемок.

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