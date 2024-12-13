Распухла на глазах: Муцениеце рассказала об ужасной травме во время съемок

Актриса очень часто получала увечья во время рабочего процесса.

Актриса Агата Муцениеце однажды сильно повредила ногу во время съемок фильма. Из-за неудачного приземления на кости образовалась трещина. Об этом она рассказала 5-tv.ru на презентации клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера».

Звезде сериала «Закрытая школа» не привыкать к различным физическим увечьям, которые она получает из-за несчастных случаев на работе. К примеру, в 2021 году актриса повредила ногу на шоу «Ледниковый период» при падении на лед. Через год на съемках сериала «Новая жизнь» одна из коллег случайно попала ремнем от штанов прямо артистке в глаз, после чего он распух и появился большой синяк.

Еще один случай произошел буквально несколько месяцев назад. Муцениеце принимала участие в экшен-сцене, которая пошла не по сценарию.

«В конце лета мы снимали драку, и я приземлилась на левую ногу так, что у меня в итоге была трещина», — сказала актриса.

Из обуви на ней тогда были каблуки, из-за чего нога случайно подвернулась так, что кость треснула. Агата сразу ощутила жуткую боль, а поврежденная часть тела вокруг щиколотки начала стремительно опухать.

«Я понимаю, что мне прямо больно на нее наступать. Подбегает режиссер и такой: „Агата, очень больно… или еще дублик?“. Но вы не поверите, мы сделали еще два дубля, но я поняла, что я очень хромаю», — засмеялась актриса.

Сразу после сцены Муцениеце сделала рентген и обратилась к врачу, который смог поставить ее на ноги через две недели. По словам артистки, ей даже не стали надевать гипс, поскольку его все реже сейчас используют. Вместо него, она носила специальную лангетку. Благодаря этому она восстановилась в кратчайшие сроки, и смогла принять участие в танцевальном шоу.

«Мне, правда, делали обезболивающее. Но я в итоге станцевала шоу через две недели. Чуть-чуть похрамывая, чуть-чуть больше страсти в танцах, но нормально», — улыбнулась Агата.

При этом, по словам Агаты, нога так быстро вылечилась, потому что врач делал различные процедуры и терапии, напоминающие иглоукалывание.

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