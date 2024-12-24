Зурабишвили пригрозила правящей партии Грузии «свержением режима»

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По ее словам, «другого пути нет».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили в попытке сохранить власть устроила настоящий евротур. Правда, только по телефону.

Она уже поговорила с лидерами Польши, Чехии, Швеции и Латвии, а также с главой евродипломатии Каей Каллас. Как утверждает пресс-служба Зурабишвили, с европейцами она обсуждала проведение новых парламентских выборов. Судя по всему, именно так пока еще президент Грузии хочет сохранить свою должность — с помощью давления чиновников из ЕС.

Напомним, в воскресенье она должна будет передать полномочия Михаилу Кавелашвили. При этом, Зурабишвили продолжает откровенно угрожать правящей партии «Грузинская мечта». Она пообещала «свергнуть режим», если власти страны не согласятся провести новые выборы.

Премьер-министр Грузии предупредил Зурабишвили, что она может оказаться за решеткой, если самовольно назначит новое голосование. На этом фоне продолжаются антиправительственные митинги в Тбилиси. Протестующие снова собрались у здания грузинского парламента, однако ограничились только хаотичными выкриками и свистом. Похоже, митинги начали выдыхаться, и оппозиция во главе с Зурабишвили пытается хоть как-то разжечь их с помощью своих западных покровителей.

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