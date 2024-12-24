Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС

Эфирная новость 12 0

Министр обороны Израиля пригрозил йеменским хуситам, заявив, что с лидерами группировки поступят «как с Ханией».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Израиля впервые признали причастность к убийству лидеров ХАМАС и «Хезболлы». Такие откровенные заявления сделал министр обороны страны Исраэль Кац.

Ранее официальные лица еврейского государства отвергали обвинения в свой адрес. Признался Кац не случайно — так он попытался пригрозить йеменским хуситам, которые несколько дней назад нанесли ракетный удар по Тель-Авиву:

«Мы поступим с лидерами хуситов в Ходейде и Сане точно так же, как мы поступили с Ханией [сменившим его на посту Яхьей] Синваром и [лидером „Хезболлы“ Хасаном] Насраллой — в Тегеране, Газе и Ливане, мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров».

Сенсационные заявления начали поступать и от израильской разведки.

Журналисты американского телеканала CBS нашли агента Моссада, который рассказал, как была организована атака против руководства «Хезболлы» в сентябре этого года. Тогда, напомним, у многих членов организации одновременно взорвались пейджеры. Сначала устройства очень долго рекламировали именно на Ближнем востоке. А когда пошли заказы от клиентов — продавали только поставщикам «Хезболлы». Перед этим агенты опробовали заряд взрывчатки на манекенах — чтобы убедиться, что он приведет к смерти владельца.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.61
-0.73 105.25
-1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС
6:57
Зурабишвили пригрозила правящей партии Грузии «свержением режима»
6:40
В Подмосковье мужчину задержали за оправдание терроризма
6:21
Богатый мальчик стал убийцей и «героем»? В США прошел суд над Луиджи Маджоне
6:00
Вертолет Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
Билла Клинтона экстренно госпитализировали
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год