Очумелые ручки: почему выдавливать прыщи самостоятельно ни в коем случае нельзя

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Косметолог Абрамова: самостоятельное выдавленные прыщи приводят к некрозу

Не давим прыщи самостоятельно — советует врач

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Избавляться от подобных проблем с кожей в домашних условиях чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Самостоятельное выдавливание прыщей может привести к заражению и даже некрозу кожи. Об этом рассказала изданию Lenta.ru дерматовенеролог, косметолог, эксперт в сфере anti-age-терапии Ксения Абрамова.

По словам специалиста, попытки избавиться от появившихся на коже дефектов в домашних условиях чреваты серьезными последствиями. Например, можно добиться обратного эффекта. Воспаление может только усилиться из-за не до конца вышедшего наружу элемента. К тому же, если подобная «самодеятельность» будет происходить на постоянной основе, то велик риск травмировать кожу. И на месте когда-то небольших прыщиков появятся пигментные пятна и рубцы.

«Самое страшное последствие выдавливания прыщей — это некроз кожи, когда случайно повреждаются крупные сосуды лица. С ним сложно бороться в условиях косметологического кабинета и нереально дома», — уверяет врач.

Если не соблюдать правила гигиены, то велика вероятность инфицировать кожу, предупреждает специалист. Обычному человеку сложно понять, какой прыщ можно удалить, а какой необходимо оставить на месте. Поэтому уход за кожей лучше доверить профессионалам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие привычки могут спровоцировать высыпания на лице.

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