«Сегодня везут домой»: тело Яниса Тиммы транспортируют в Латвию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Тело баскетболиста Яниса Тиммы транспортируют в Латвию

Тело Яниса Тиммы перевезут в Латвию

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Задержка с похоронами умершего экс-супруга Седоковой вызвана проблемами с документами.

Тело покойного баскетболиста Яниса Тиммы 24 декабря транспортируют на родину, в Латвию. Об этом изданию NEWS.ru сообщил друг спортсмена Гатис Лининьш.

Он отмечает, что с перевозкой тела затянули из-за необходимости соблюдения всех процессуальных формальностей.

«Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — пояснил Лининьш.

По его словам, никаких проблем с финансами для похорон Тиммы нет. Все необходимые средства были собраны друзьями и жителями Латвии в первый же день после известия о трагедии.

Финансовые расходы, связанные с транспортировкой тела баскетболиста в Латвию и похоронами, обещала взять на себя экс-супруга Яниса певица Анна Седокова. На днях ее директор сообщил, что исполнительница уже перевала часть денег на счета ритуальных служб.

Самой организацией похорон обещали заняться участники последней баскетбольной команды, в которой играл Янис.

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря, всего через неделю после развода с Седоковой. Супруги прожили в браке четыре года. Пара рассталась без скандалов. Среди поклонников ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у Анны и Яниса не было. У спортсмена остался сын Кристиан от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы.

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