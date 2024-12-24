«Было видно трусики»: Рианна рассказала о своем прилюдном провале

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Рианна рассказала о выходе в свет в неудачном наряде

рианна о моде

Фото: www.globallookpress.com/Zach Lipp

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По мнению певицы, модные тенденции 2000-х ужасны.

Певица Рианна призналась, что считает провальной моду на мешковатые джинсы и торчащее из-под них белье, хотя раньше постоянно одевалась так. О ненавистных тенденциях она рассказала в беседе с блогером Mystery Fashionist.

В 2000-е годы знаменитости задали тренд на широкие джинсы, из-под которых торчит нижнее белье. Дерзкий образ производил фурор на подростков по всему миру и, вопреки запретам родителей и учителей, они повторяли за своими кумирами.

Рианна была безусловным лидером мнений. Ее стиль диктовал модные тенденции большинству. Сейчас певица стыдится своего внешнего вида в тот период.

«Когда я только начинала, я постоянно носила мешковатые джинсы так, чтобы было видно трусики. О чем я вообще думала?» — призналась девушка в интервью.

А вот сочетать спортивную одежду и обувь на каблуке — смелый и практичный прием, считает артистка. По ее словам, с тех пор, как она стала мамой, она применяет его в своих образах на постоянной основе.

Рианна и по сей день является одним из лидеров модных тенденций. Образы, в которых она появляется на мероприятиях, становятся предметом обсуждения СМИ и интереса общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рианна планирует найти девушку для Эминема.

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