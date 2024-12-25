«Поступи по-мужски!» — Бородина надеялась, что бывший муж извинится перед ней
Ксения Бородина ждала от бывшего мужа Курбана Омарова извинений
Фото: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomokhov
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Курбан Омаров упустил шанс наладить отношения с семьей.
Ксения Бородина надеялась, что ее бывший муж Курбан Омаров захочет извиниться перед ней за всю боль, которую причинил своими изменами. В этом телеведущая призналась в беседе с Натальей Подольской.
Бизнесмен Курбан Омаров, будучи в браке с телеведущей, неоднократно заводил романы на стороне. Ксения предположила, что если бы экс-супруг нашел в себе мужество, чтобы признаться в них, ей было бы проще пережить предательство.
Женщина ждала раскаяния, предложения встретиться или простого телефонного звонка. К сожалению, она их не получила. Даже спустя долгое время Курбан не «собрался с мыслями и совестью», чтобы попросить прощения.
«Можно позвонить или приехать, встретиться на кофе и сказать: "Прости меня, пожалуйста, за всю ту боль, что я тебе причинил. Да, так получилось, что я встретил другого человека. Да, у меня появились страсть и чувства, так в жизни бывает. Прости, что мне пришлось тебя обманывать долгий период, но ты мама моего ребенка"», — поделилась Ксения.
С точки зрения телеведущей, извинение — единственный путь к дальнейшему здравому общению между супругами. Ксения отмечает, что им предстоит еще не раз встретиться, например, на свадьбе и выпускном их дочери Теи. Однако бывший муж упустил возможность решить вопрос мирно.
Бородина все еще полна обиды на супруга. Наталья Подольская высказала мнение о том, что, давая бывшему мужу возможность попросить прощения, телеведущая дает ему и шанс на примирение. Обратившись к Курбану Омарову, она дала ему совет — поступить «по-мужски» и «как надо».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бородина спровоцировала шумиху из-за связи с экс-супругом.
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