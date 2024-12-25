Взрыв прогремел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 58 0

На верхних этажах здания начался пожар.

Взрыв прогремел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пожар произошел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Ему предшествовал взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, есть пострадавшие. Их количество не уточняется.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места. На них видно столб дыма, который поднимается над зданием. На верхних этажах здания распространяется огонь.

Ситуацию прокомментировал глава Северной Осетии Меняйло. Он отметил, что все обстоятельства выясняются.

На месте будет развернут оперативный штаб. У ТЦ уже работают правоохранители и спасательные службы. Прокуратура республики взяла на контроль ход установления всех деталей произошедшего.

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