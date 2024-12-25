Чернышенко заявил о планах вознаграждать учителей за успехи школьников

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Реализовано это будет в рамках Стратегии развития образования.

В России планируют выдавать учителям денежные премии за успехи школьников

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

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Денежные премии для учителей планируется ввести за хорошие результаты их учеников. Такой вопрос прорабатывается в рамках Стратегии развития образования. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Для создания справедливой системы выплат ведется работа с Федеральной налоговой службой (ФНС). По словам Чернышенко, важно, чтобы она объективно отражала вклад учителей в результаты школьников.

Чернышенко отметил, что над проектом Стратегии трудятся 14 рабочих групп и еще одна отдельная, которая займется сведением всех материалов в единый текст. Первый вариант будет готов в январе.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в сотрудничестве с Администрацией президента и Российской академией наук разработать проект Стратегии развития образования, который должен быть представлен до 1 марта 2025 года. В настоящий момент идет активная работа над созданием данного документа, призванного определить основные направления и приоритеты образовательной политики страны на ближайшие годы. Основное внимание будет уделено совершенствованию образовательных стандартов, интеграции новых технологий в учебный процесс и развитию компетенций, необходимых для успешной самореализации граждан в современном обществе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в разработке Стратегии развития образования участвовали все субъекты.

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