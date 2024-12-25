Собянин: ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Мэр столицы отметил, что в городе на смену дискомфорту «пришла более добрая и удобная атмосфера».

Собянин: ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Москва заняла вторую позицию среди городских экономик мира по данным Всемирного банка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в городской думе.

«Сегодня Москва — это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка — это, конечно, большая заслуга», — цитирует Собянина ТАСС.

Он подчеркнул, что в мегаполисе на смену дискомфорту «пришла более добрая и удобная атмосфера», а «большинство горожан прочнее связывает свое будущее с Москвой».

«За нашими плечами десятки успешно реализованных проектов и ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы», — подчеркнул мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что метро, МЦК и наземный транспорт будут работать в Москве всю новогоднюю ночь.

 

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